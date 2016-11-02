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نجوم "Arab Idol" يكشفون ما حصل في الكواليس وهذه أبرز تغييرات الموسم الجديد

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الأربعاء 02-11-2016 17:46

مساء الجمعة المقبل، ينطلق الموسم الجديد من برنامج "Arab Idol" على "MBC1" و"MBC "، بعد أن كان من المتوقع عودته في ربيع العام المقبل.
ماذا يقول أعضاء لجنة التحكيم عن العودة؟
شدّد وائل كفوري على تميّز الموسم الرابع معرباً عن تفاؤله بالمواهب المشاركة، وأضاف: "الموسم الجديد غني جداً، فهناك أصوات وخامات متنوّعة، وأنا متفائل بقدرة المشتركين ومتحمّس للبدء".
وتمنّى كفوري لزملائه النجوم - أعضاء لجنة التحكيم التوفيق في تقييم أداء المشتركين ومنح قيمة مضافة للبرنامج، وختم: "عسى أن نكون على قدر الثقة التي منحنا إياها الجمهور، وأتمنى التوفيق للجميع، وخصوصاً للمستحقين من أصحاب الأصوات الاستثنائية."
بدورها، أعربت نانسي عجرم عن ارتياحها لـ "المستوى العالي" الذي تتمتع به الأصوات هذا الموسم، وأضافت: "أشعر بالحماسة والسعادة في آنٍ معاً لعودة البرنامج بموسمه الرابع، ولديّ توقّعات مُبشّرة بالنسبة للمشتركين وما سيقدمونه.
من جانبها، شدّدت أحلام على أهمية "الكاستينغ" أو "مرحلة تجارب الأداء" التي تميّزت بوجود أصوات قوية، إلى جانب إضافات إنتاجية ستظهر خلال مرحلة تجارب الأداء، فضلاً عن الأجواء العامة التي أضفاها المشتركون وفريق الإنتاج، وهو ما سيلاحظه المشاهدون في الحلقة الأولى من الموسم الرابع.
وأضافت أحلام: ما زال من المبكر الحكم على الأصوات منذ الآن، فعلى الرغم من كون الخامات قوية ومبشرة، إلاّ أن الأصوات والأداء قد يختلفان ما بين التجارب بدون موسيقى، والغناء برفقة الفرقة الموسيقية."
أما حسن الشافعي فأعرب عن حماسته لعودة البرنامج بعد فترة استراحة، وقال "يكمُن اختلاف هذا الموسم بشكل رئيسي في نوعية الأصوات المشاركة، فهي قادمة من بلاد مختلفة وتنتمي إلى ثقافات موسيقية متنوعة... وبالتالي، فهي تقدِّم ألوان موسيقية غنيّة، فضلاً عن رغبة كل مشترك بالتميّز عن الآخرين في نوعية الغناء وكيفية الأداء. لذا سنشهد الكثير من الأصوات الحلوة والغريبة والجديدة القادمة من أماكن مختلفة، ما يعني أن هذا الموسم سيكون ثريّاً وسنتعلّم منه الكثير سواءً كمستمعين ومشاهدين أو حتى كلجنة تحكيم."

شكل وهيكلية البرنامج في موسمه الرابع
التصويت: ستستمر في هذا الموسم آلية التصويت التي اعتُمدت في المواسم السابقة، حيث سيعتمد نجاح المتباري على 3 أصوات "نعم"، لا صوتيْن فقط، من قِبَل لجنة التحكيم، إذ يُفضي حصول المشترك على 2 "نعم" أو ما دون إلى استبعاده.

الطابع الشخصي والإنساني للمواهب المتنافسة: وضع البرنامج في هذا الموسم بعين الاعتبار أن المُشاهد الذي يقوم بالتصويت، يجب أن يكون مُلمّاً أكثر بشخصية المشترك الذي سيصوّت له، إلى جانب أدائه المباشر على المسرح، وهذا ما اقتضى زيادة عدد الحلقات اليومية القصيرة التي تُعرض تحت عنوان Arab Idol Extra، من حلقة واحدة فقط إلى حلقتيْن اسبوعياً.
التواصل الاجتماعي: سيكون لمواقع التواصل الاجتماعي هامشاً واسعاً خلال حلقات "Arab Idol Extra" حيث سيقوم مقدّم البرنامج أحمد فهمي بتسليط الضوء على كل ما جاء في هذه المواقع لناحية التعليقات التي تتطرّق إلى البرنامج ومشتركيه.

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سيدتي

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