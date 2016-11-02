لماذا قررت بيلين كاراهان الانسحاب فجأة من مسلسل "يكفي"؟

فاجأت الممثلة التركية الشابة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم الجميع بقرارها الانسحاب من الموسم الثاني من مسلسلها الاجتماعي الناجح في الرايتنغ منذ موسمه الأول كفى yeter))، والذي يشاركها بطولته الممثل يوردار أوكور في أول بطولاته التلفزيونية، بعد تألقه المميز أمام بيرغوزار كوريل وكينان أميرزالي أوغلو في مسلسله السابق (القبضاي).

وبررت بيلين كاراهان موقفها بشكل منطقي، وهو دخول حملها الثاني شهره الخامس، وقالت إنها تريد أن تحافظ على سلامة حملها بالبقاء خلال الأشهر الأخيرة في منزلها مع زوجها وابنهما علي ديمير، الذي ينتظر بشوق شقيقه.

وستنسحب بيلين كاراهان برغم موافقتها المسبقة على تقديم موسمين كاملين من المسلسل، فيما لا يتوقّع أن يتسبب قرارها المفاجىء بمشاكل بينها وبين شركة الإنتاج جراء ثقة الشركة بها كممثلة ملتزمة ومحترمة لم تخذل المنتجين سابقاً، ومن حقها الحفاظ على صحة جنينها خشية ساعات التصوير الطويلة الشاقة.

وكانت الصحافة التركية قد توقعت عدم استمرار بيلين كاراهان في التصوير عند وصول حملها إلى مرحلة متقدمة.

وتتسابق عدة قنوات عربية على نيل حق العرض الأول الحصري لمسلسل (كفى)، كما يتمنّى جمهورها العربي أن يعرض على قناة عربية مفتوحة حتى يراه أكبر عدد من محبيها العرب.

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