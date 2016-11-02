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نزار فرنسيس عن ملحم بركات: هكذا قضى لحظاته الأخيرة

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نزار فرنسيس عن ملحم بركات: هكذا قضى لحظاته الأخيرة نزار فرنسيس عن ملحم بركات: هكذا قضى لحظاته الأخيرة

الأربعاء 02-11-2016 19:13

استقبل عادل كرم في برنامجه الأسبوعي "هيدا حكي" في حلقة تكريمية خاصة بالراحل الكبير ملحم بركات، الشاعر نزار فرنسيس والمايسترو إيلي العليا.
ولعل أكثر ما كان مفاجئاً في كلام الشاعر نزار فرنسيس هو تأكيده أن الموسيقار كان يشعر أنه سوف يموت، إذ قال "ملحم بركات كان يتابع الأخبار السياسية خلال وجوده في المستشفى، وكان يشعر بدنو أجله، وهو قال لي "أنا مش رح أضهر من هون".
وتابع " المشيئة الإلهية أردات أن يرحل عنا،
"الله هيك بدو" مشيراً إلى أن الاطباء قاموا بكل ما في استطاعتهم.
وعن سبب الحزن الشديد الذي عمّ الناس والفنانين برحليه، قال فزنسيس إنّ ملحم بركات لم يبتعد عن الناس، بل هو استمر في الغناء وإحياء الحفلات والمهرجانات، وبرحيله شعر الناس أنّهم فقدوه فجاة.
عن الأيام الأخيرة في حياة الموسيقار، قال فرنسيس إنه الراحل ملحم بركات لم يتوقف كعادته عن الضحك والمزاح وإفراح كل من هم حوله.
أما المايسترو ايلي العليا فوصف بركات بـ "الشخص الإستثنائي"، وتابع "فن ملحم بركات يجب أن يدرّس"، كما أشار إلى أن المعاهد الموسيقية في سوريا تدرس الطلاب أغنية "تعا ننسى".

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