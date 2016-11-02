من هي الفتاة التي تتّهم سعد المجرد بمحاولة اغتصابها؟

من المتوقع أن يُحسم مصير الفنان المغربي سعد المجرد اليوم الأربعاء، بعد توكيل المحامي الفرنسي إيريك ديبون موريتي الذي يعد من أشهر وأقوى المحامين في فرنسا بالقضيّة، بتكليف من العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي استجاب لطلب والدي سعد للمساعدة، في إطار عطفه عليهما بما يسمح به القانون لأخذ حقّه الكافي في الدفاع.

وتحدّثت أخبار كثيرة تداولتها مواقع مغربيّة عن هويّة الفتاة التي قيل إنّها إحدى المشاركات في برنامج تلفزيون الواقع، كما أشارت إحدى الممثلات المبتدئات عبر حسابها في "تويتر" وتدعى مايفا أنيسة، إلى أنها تعرف الفتاة التي "ورّطت" سعد لكنّها لا تستطيع الكشف عن اسمها الآن.

واكتفت بالقول "قريباً ستظهر الحقيقة"، مناشدة الفتاة بالاعتراف بأنّها هي من أوقعت سعد من أجل ابتزازه مادياً كما هي عادتها مع آخرين، بحسب الممثلة.

وكانت أخبار انتشرت خلال الساعات الأخيرة، تلّمح إلى اسم الزاهية الدهار التي ورّطت نجوم كرة القدم في فضائح جنسية خلال عام2013 ، وكانت أيامها لا تزال قاصراً وهي من أصول عربيّة، إلا أنّ برنامج ET بالعربي عرض صوراً لمجموعة من الفتيات اللواتي شاركن في البرنامج، وقال إنّ المدّعية واحدة منهن.

وخلافاً لما يُشاع، أكّدت مصادر من باريس لـ"سيدتي نت"، أنّ الفتاة تدعى لورا وتعمل كمضيفة في النادي الليلي لفندق ماريوت الذي كان يقيم به سعد، وأنّ هذا الأخير استلطف الفتاة منذ أن التقاها لمدة ثلاثة أيام، قبل أن يحصل ما حصل وتتّهمه بمحاولة الاعتداء الجنسي واستعمال العنف.

من جهة ثانية، يقيم والدا سعد في أحد أفخم فنادق باريس على نفقة العاهل المغربي، الذي تحمل حتى مصاريف الترافع عن القضية.

وكان فيديو لسعد وهو يؤدي صلاته قد تمّ تداوله أمس، وحقّق انتشاراً واسعاً وعلّق والد الفنان البشير عبدو "هذا أصل وتربية ولدي سعد".

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