وزير القوى العاملة يبحث مشاكل الصيادين ببحيرة ناصر في أسوان

التقى وزير القوي العاملة محمد سعفان، الأربعاء، مشايخ الصيادين ورؤساء جمعيات الصيد بأسوان، بحضور المحافظ اللواء مجدي حجازي ، وجبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس لجنة القوي العاملة بالبرلمان؛ لبحث مشاكلهم التي تتمثل في التأمين الصحي، فضلا عن إنشاء لحنة نقابة عمالية تدخل ضمن التصنيف النقابي للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة السمكية لتقدم مساعدات لهم، وترفع مطالبهم للجهات المعنية.

وطمأن المراغي الصيادين أن لجنة الصحة بالبرلمان يعرض عليها مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، ومن المنتظر أن يخرج للنور في غضون 40 يومًا، وسيطبق علي العمالة غير المنتظمة التي منها الصيادين وغيرهم.

وأشار شيوخ الصيادين إلي أن عدد الصيادين يصل حاليا إلى ما يقرب من 8 ألاف صياد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود قطب رئيس هيئة تنمية بحيرة ناصر، خلال اللقاء الذي حضره حسن رداد مدير مديرية القوى العاملة بأسوان، أن بحيرة ناصر لم تكن مستغلة الاستغلال الأمثل لها، وقد وجدت اهتمام من الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بالإنتاج السمكي وتحقيق التنمية الشاملة للبحيرة والوصول للعائد الاقتصادي المرجو منها

وتم وضع رؤية كاملة لتنفيذ ذلك تحت إشراف المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية، وبدأ تنفيذها فعلياً من أول مايو الماضي وتنتهي في نهاية إبريل 2017 من خلال 4 لجان فرعية هي المالية، والفنية، والأمنية والمتابعة، بهدف تسهيل مختلف الإجراءات والخطوات اللازمة التي تبدأ من الصياد وحتى المحافظ للوصول للتنمية الحقيقية للبحيرة .