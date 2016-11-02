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الحشد الشعبي يعلن قطع خطوط إمداد عناصر «داعش» وتحرير 9 قري جنوبى الموصل

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الحشد الشعبي يعلن قطع خطوط إمداد عناصر «داعش» وتحرير 9 قري جنوبى الموصل الحشد الشعبي يعلن قطع خطوط إمداد عناصر «داعش» وتحرير 9 قري جنوبى الموصل

الحشد الشعبي العراقي

أعلن الحشد الشعبي العراقي، اليوم، سيطرته، على خط “اللاين”، جنوب غرب الموصل، ما أدى إلى قطع خطوط الإمداد لمسلحي تنظيم “داعش” في الموصل.

وأكد الحشد،على موقعه بالإنترنت “السيطرة على خط اللاين جنوب غرب الموصل، وقطع خطوط الإمداد بين عناصر داعش”، وفقًا لما نشرته سبوتنيك.

كما قال الحشد، في بيانه، إنه تم “تحرير 115 كم مربع غرب الموصل، لتصل المساحة إلى 705 كم مربع، خلال 5 أيام منذ انطلاق عمليات الحشد الشعبي”.

وأشار فى البيان، إلى تحرير 5 قرى غرب الموصل، والسيطرة عسكريًا على 6 مواقع مهمة لـ”داعش”، بمساهمة طيران الجيش العراقي، كما تم تحرير 9 قرى جنوب الموصل.

 

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