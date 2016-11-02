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وزير الهجرة العراقي : نزوح أكثر من 19 ألف شخص منذ انطلاق عمليات الموصل

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وزير الهجرة العراقي : نزوح أكثر من 19 ألف شخص منذ انطلاق عمليات الموصل وزير الهجرة العراقي : نزوح أكثر من 19 ألف شخص منذ انطلاق عمليات الموصل

عملية تحرير الموصل

كشف وزير الهجرة والمهجرين العراقى جاسم محمد، عن حصول موجة نزوح من المناطق المحررة خلال عمليات تحرير الموصل مركز محافظة نينوى بلغت 19 ألفًا و528 منذ انطلاقها فى 17 أكتوبر الماضي.

وقال الوزير – في تصريح صحفي اليوم الأربعاء – إن “الوزارة استقبلت ونقلت اليوم أكثر من ثلاثة آلاف نازح من مناطق نينوى إلى مخيماتها فى الخازر وديبكة وزيلكان وجدعة”.

وتابع “فرق الوزارة استقبلت اليوم 3 آلاف و23 نازحًا من المناطق التي يجري تحريرها فى محافظة نينوي ونقلتهم إلى مخيمات الوزارة فى الخازر ومخمور والقيارة وبعشيقة بالتعاون مع وزارة النقل”.

ولفت إلى أن “719 منهم نزحوا من قريتى كوكجلي وبرطلة وتم نقلهم وايوائهم في مخيم حسن شام في ناحية الخازر ٣٧كم شرق الموصل و269 نازحًا من منطقتى قراج والحويجة تم ايواؤهم فى مخيمات ديبكة التابعة لقضاء مخمور إضافة إلى 1585 نازحًا من مناطق ابو جربوع وناروان وبعشيقة إلى مخيم زيلكان و450 نازحًا من ناحيتي الشورة والنمرود إلى مخيم جدعة في ناحية القيارة”، لافتًا إلى أن فرق الوزارة توزع عليهم المساعدات الإنسانية والاحتياجات الضرورية حال وصولهم المخيمات.

أ ش أ

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