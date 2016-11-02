نصائح لحفظ وترتيب البهارات

من الضروري تنظيم برطمانات البهارات في المطبخ، ما يسهّل عمليّة الطهي. وفي هذا الإطار، تفيد الإرشادات الآتية:

| يُفضّل اختيار البرطمانات الشفّافة لحفظ البهارات، ما يسهّل رؤية محتواها. وإذا تشابهت البهارات في اللون والقوام، يمكن تزويد البرطمانات بملصقات يدوّن عليها نوع البهار الذي تحويه. عمومًا، من الضروري حفظ البهارات في برطمانات من الزجاج، مع إحكام إغلاقها، وذلك في درجة حرارة الغرفة العاديّة، بعيدًا عن أي مصدر للحرارة.

| يمكن حفظ البهارات في الثلاجة لأربعة أشهر، أو في المجمدة لسنة.

| يمكن تخصيص خزانة مغلقة لبرطمانات البهارات.

| يُستحسن توزيع البرطمانات المستخدمة يوميًّا في متناول اليد، لا سيما الملح والفلفل، بينما تحفظ البهارات الأخرى في مكان آخر بعيدٍ عن الضوء والحرارة، لئلا تفقد نكهاتها.