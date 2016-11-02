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ضبط 13 طن زيت طعام مغشوش داخل أحد المصانع بدمياط

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ضبط 13 طن زيت طعام مغشوش داخل أحد المصانع بدمياط ضبط 13 طن زيت طعام مغشوش داخل أحد المصانع بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

تمكن رجال مباحث تموين دمياط، بقيادة الرائد عماد معوض، من ضبط مصنع لإنتاج زيت الطعام المغشوش، وكانت تحريات قسم مباحث تفيد بقيام "رضا.م.أ" 34 سنة تاجر أعلاف مقيم بناحية قرية التوفيقية، دائرة مركز كفر سعد، بإدارة مصنع بدون ترخيص لتعبئة زيت مجهول المصدر، وإعادة تعبئته فى زجاجات مدون عليها زيت (الحياة - الندى - الكوثر).

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم داخل مصنعه الكائن أسفل منزله بقرية التوفيقية دائرة مركز كفر سعد، وتم ضبط كمية من الزيت المعبأ داخل الزجاجات وتقدر بحوالى 6 أطنان، كما تم ضبط كمية من الزيت السائل داخل البراميل والتنكات الموجودة بالمكان استعدادا لتعبئتها قدرت بحوالى 7 أطنان، كما تم ضبط كمية من الزجاجات الفارغة والمهيئة لتعبئة الزيت بها.

 

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات التى قدرت بحوالى 13 طنا من الزيت، وتحرر عن تلك الواقعة المحضر رقم 15150 جنح مركز كفر سعد 2016 م، وجار العرض على النيابة العامة.


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مصر 365

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