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محاكمة مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرى 25 يناير..غدًا

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محاكمة مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرى 25 يناير..غدًا محاكمة مبارك بالاشتراك في قتل متظاهرى 25 يناير..غدًا

أرشيفية

تنظر محكمة النقض، غدًا، رابع جلساتها، لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك، في قضية “القرن”، موضوعيًا بالشق الخاص باتهامه بالاشتراك في القتل العمد، والشروع فيه بحق المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011.

و تعقد الجلسة، برئاسة المستشار أحمد عبد القوي، وعضوية المستشارين حمد عبد اللطيف، ونافع فرغلي، ونجاح موسي، وكمال قرني، ومحمد خير، ومحمد طاهر، وهاني فهمي، وأحمد البدري، وأحمد قزامل، وبسكرتارية عادل عبد المقصود، وهاني أحمد.

وكانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين، وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى.

وألغت حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك، من تهمة الاشتراك فى القتل العمد والشروع فية لمتظاهري 25 يناير2011، وحددت جلسة لنظر موضوع.

 

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