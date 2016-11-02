«أبو زيد» و«شهاب» مستشاران للجنة الأمن القومى بمجلس النواب

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب كمال عامر، عن الاستعانة بوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق مفيد شهاب، ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدولة للشئون القانونية الدكتور محمود أبوزيد كمستشارين للجنة.

وأضاف عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة اختارت الوزيرين للاستفادة من خبراتيهما فى المجالين القانون الدولى، والأمن المائى، باعتبارهما من القامات القانونية والخبرات الطويلة.

وأشار إلى الاستعانة أيضا بالمستشار أحمد إبراهيم، من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة فى أعمالها القانونية والتشريعية.