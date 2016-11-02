أخبار عاجلة

عاجل.. الأرصاد تؤكد سقوط أمطار غزيرة ورعدية وسيول وعواصف ترابية ورملية على المناطق التالية غداً وإحدى المحافظات ترفع درجة الاستعداد القصوى -
مصدر أمني يكشف مفاجأة عن تحليل الحمض النووي للانتحاري الذي قام بتفجير الكنيسة المرقسية بالاسكندرية -
أحمد الراجحي : منجم السكري للذهب دعم الخزانة العامة للدولة بحوالي 161 مليون دولار -
ثلاثة انفجارات بالقرب من حافلة فريق بروسيا دورتموند لكرة القدم -
رئيس الوزراء اليوناني يقدم التعازى للسيسي هاتفيًا في ضحايا الكنيستين -
شكري لرئيس المحكمة الإفريقية: ندعم الرؤى الإفريقية بعيدًا عن التدخلات الخارجية -
فيديو| جمعة عن صفحة «تحت الأرض»: «فُجر.. ابعدوا عنها» -
عاجل “بالأسماء”.. انفجار عبوة ناسفة منذ قليل في عدد من الأطفال وحولت أجسادهم إلى أشلاء والداخلية تكشف التفاصيل -
ستاد مصر: انفجار قنبلة قرب حافلة فريق بروسيا دورتموند قبل مباراته أمام موناكو بدورى أبطال أوروبا -
ستاد مصر: تصريحات حسام البدرى المدير الفنى لفريق الأهلى عقب مباراته مع الاتحاد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«أبو زيد» و«شهاب» مستشاران للجنة الأمن القومى بمجلس النواب

Google+ Print
«أبو زيد» و«شهاب» مستشاران للجنة الأمن القومى بمجلس النواب «أبو زيد» و«شهاب» مستشاران للجنة الأمن القومى بمجلس النواب

مفيد شهاب ومحمود أبو زيد

كشف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، النائب كمال عامر، عن الاستعانة بوزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق مفيد شهاب، ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، الدولة للشئون القانونية الدكتور محمود أبوزيد كمستشارين للجنة.

وأضاف عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الأربعاء، أن اللجنة اختارت الوزيرين للاستفادة من خبراتيهما فى المجالين القانون الدولى، والأمن المائى، باعتبارهما من القامات القانونية والخبرات الطويلة.

وأشار إلى الاستعانة أيضا بالمستشار أحمد إبراهيم، من مجلس الدولة لمعاونة اللجنة فى أعمالها القانونية والتشريعية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا