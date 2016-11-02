جامعة بني سويف تقيم احتفالية لليوم العالمي لذوي الإعاقة في ديسمبر ‎المقبل

وافق مجلس جامعة بني سويف، في جلسته رقم 139، والمنعقدة برئاسة الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة، على إقامة الاحتفالية السنوية لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتورعلاء عبدالحليم نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبالتعاون مع كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، ووحدة خدمة متحدي الإعاقة بالجامعة، والذي تقرر الاحتفال به في السادس والسابع من ديسمبر هذا العام، بمؤتمر علمي يقام تحت شعار “ذوي الاحتياجات الخاصة بين الواقع والمأمول”.

وأكد رئيس الجامعة، أن الجامعة حريصة على الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة للسنة الرابعة على التوالي، إيمانًا من الجامعة بدورها كمؤسسة اجتماعية طورها المجتمع لغرض أساسي هو خدمته‏، وتؤدي دورًا أساسيًا وبالغ الأهمية في دراسة مشاكل المجتمع، وتقديم مقترحات وحلول بشأنها والإسهام في حل قضايا التنمية البيئية‏ كقضية الإعاقة مشيدًا بدور الجامعة في هذا المجال.

وأضاف لطفي، أنه جامعة بني سويف من الجامعات الرائدة في هذا المجال حيث يوجد بين كليات الجامعة أول كلية متخصصة في علوم ذوي الاحتياجات الخاصة، والتى تعد الأولى على مستوى الشرق الأوسط والوطن العربي، حيث تكمن رؤية الكلية في تخريج معلم واختصاصي نفسي ملم بكافة متطلبات المهنة وأحداث الخبرات العلمية المتعلقة بذوي الإعاقة بتخصصاتها المختلفة وبكل التقنيات الحديثة التى تجعل منه معلمًا ومختصا متميزًا، وتؤهله للعمل في مجال التربية الخاصة سواء في المدارس أو المستشفيات النفسية أو الجمعيات الخاصة المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة داخل مصر وخارجها.

وأشار رئيس الجامعة، إلي أن الاحتفالية تأتي من منطلق اهتمام العالم بقضية ذوي الإعاقة، وتحديد يومًا من قبل الأمم المتحدة لهذا الغرض بشأن زيادة الفهم لقضايا وحقوق واهتمامات ذوي الإعاقة من أجل ضمان اهتمام المجتمع بهم، مشيرًا إلي أن ذلك يأتي تفعيليلا لمبدأ المشاركة المجتمعية الذي تسعي الجامعة لتحقق أقصي معدل لها في خدمة المجتمع خارج وداخل أسوار الجامعة لكي ينصهر المجتمع الأكاديمي في بوتقة المجتمع المدني المحيط.