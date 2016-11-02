طرح 6 أطنان سكر بسعر 7 جنيه لتلبية احتياجات المواطنين بالجيزة

قام اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، الأربعاء، بجولة تفقدية بمركز ومدينة منشاة القناطر لمتابعة الخدمات المقدمه للمواطنين وذلك فى اطار جولاتة الميدانية لمتابعة المشروعات المنفذه، ودفع عجلة العمل وإزالة أي معوقات.

بدء المحافظ جولته بزيارة مستشفي “نكلا” واستمع الي شكاوي المواطنين وقرر دعم المدينه ب 6 طن سكر بسعر 7 جنيهات للكيلو لتلبية احتياجات المواطنين.

وعرف المحافظ من مدير المستشفي عن موقف توافر الأدوية مطالباً بزيادة الاهتمام بالمرضي وتقديم الرعاية الكاملة لهم والتخفيف عليهم

وتفقد المحافظ يرافقه نائبه اللواء أسامه شمعه واللواء ياسر عبد الحكيم رئيس مركز ومدينة منشأه القناطر، وأعضاء مجلس النواب أعمال تغطية ترعة ذات الكوم بتكلفة 3.9 مليون جنية وهى من اعتمادات وزارة الري

كما تفقد المحافظ محطة صرف صحي السبيل والحسانين حيث تم الأنتهاء منها وخلال 10 أيام يتم تسليمها لشركة مياه الشرب بالجيزه تمهيدا لتشغيلها بتكلفة 40 مليون جنيه.

واختتم المحافظ جولتة بتفقد محطة مياة منشأة القناطر لمتابعة مراحل التنفيذ من الشركة المنفذة بطاقة 80 الف متر مكعب / يوم وتنتهى المرحلة الأولى نهاية مارس العام القادم بتكلفة 110 مليون جنية للقضاء على مشاكل المياة بالمدينة.