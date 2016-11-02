غدًا .. نظر استئناف قضية «هشام جنينة»

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدًا الخميس، محاكمة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار كريم الصفتي، أحمد معوض، وأحمد كمال، وأمانة سر محمد المصري.

وكانت محكمة “أول درجة” جنح القاهرة الجديدة قضت بمعاقبة “جنينة” بالحبس سنة مع الشغل وغرامة ٢٠ ألف جنيه وكفالة ١٠آلاف جنيه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار تامر الفرجاني أحالت المستشار هشام جنينة، للمحاكمة العاجلة بعد أن قررت إخلاء سبيله بضمان مالي 10 آلاف جنيه، ورفض دفع 10 آلاف جنيه قيمة مبلغ الكفالة الذي أصدرته النيابة، لاتهامه بإشاعة أخبار كاذبة عن حجم تكلفة الفساد فى مصر.