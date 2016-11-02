تركيا : التعزيز العسكري عند الحدود مع العراق «إجراء احترازي»

قال نائب رئيس وزراء تركيا اليوم الأربعاء، إن التعزيز العسكري على الحدود مع العراق إجراء احترازي وليس تهديدًا، وحث الحكومة في بغداد على تخفيف التوترات بعد أن حذرت تركيا من أنها ستدفع ثمن أي توغل.

وتتقدم قافلة من الدبابات والمركبات المدرعة التركية صوب بلدة سيلوبي القريبة من الحدود العراقية وتزامن نشرها مع عملية عراقية لطرد تنظيم داعش من مدينة الموصل بشمال العراق، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وتخشى تركيا التي تقطنها أغلبية سنية من أن تثير الفصائل الشيعية العراقية المشاركة في هجوم غربي الموصل اضطرابات طائفية، وتشعر بقلق أيضًا من محاولة مقاتلي حزب العمال الكردستاني من إقامة موطئ قدم لهم في مكان قريب من حدودها.

وحذر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء من أن بغداد سترد على أي انتهاك لأراضيها.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش لمحطة “إن تي في”، “أرى أن تصريحات العبادي تجاوزت الحد، يجب على العبادي أن يدلى بتصريحات تخفف من التوتر”.

وتابع “إننا مضطرون لاتخاذ إجراءات للحماية من التهديدات عبر الحدود التركية”، مضيفًا “إنه إجراء احترازي أكثر من كونه تهديدًا”.