تأجيل قضية «فض اعتصام النهضة» لجلسة ٤ ديسمبر المقبل لاستكمال سماع الشهود

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار معتز خفاجى، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 محبوسين، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام النهضة” لجلسة ٤ ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين، وعددهم 379 منهم 189 متهمًا، محبوسين بتهم تدبير تجمهر بميدان النهضة، بغرض الترويع ونشر الرعب بين الناس، وتعريض الأمن العام وحياة المواطنين للخطر، كما قاموا بمقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض التجمهر، وكذلك التخريب والإتلاف العمدي للمبانى والأملاك العامة، واحتلالها بالقوة وقطع الطرق، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية التنقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها، بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو.

كما أُسند لهم ارتكاب جرائم القتل العمدي في حق عدد من مجهولي الهوية، والشروع فى قتل الرائد وائل مختا،ر والمجند محمد المهدى عفيفى، والمجند رامي قرني مصطفى، وآخرين عمدًا، مع سبق الإصرار، وأيضًا الانضمام لعصابة قاومت بالسلاح رجال السلطة العامة في تنفيذ القوانين، وكذلك حيازة أسلحة نارية مشخشنة، وغير مشخشنة، وذخائر تستخدم على الأسلحة بدون ترخيص، وأسلحة بيضاء، والقيام بأعمال البلطجة واستعراض القوة.