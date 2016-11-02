مكياج ناعم بدقيقتين

تستطيع كلّ امرأة ان تبرز جمالها بمكياج طبيعي، من خلال اختيار لون أحمر الشفاه المناسب، طريقة إبراز العينين بشكل دراماتيكي، ونحت الوجه بنعومة. إليك في هذا الموضوع أحدث مكياجات مناسبة لفصل الشتاء، يمكنك تطبيقها بدقيقتين.



الشفاه البورجوندية المكثفة

تعتبر هذه الشفاه من آخر صيحات الجمال لهذا الفصل، لكن للحصول عليها ننصحك بأن

تتركي بشرتك تبدو طبيعية ليكون التركيز على الشفتين. يمكنك استخدم القليل من البرونزي لتحديد وجهك. أبقي عينيك خاليتين من المكياج، واكتفي بالقليل من الكريم البرونزي في الزوايا الداخلية وفي وسط الجفن.

أما بالنسبة لأحمر الشفاه فهو الأهم لموضة هذا الشتاء، ولا سيما بالألوان الماتية. لكن طريقة تطبيقه دقيقة:

ربتي باللون السائل مباشرة عند وسط الشفتين العليا والسفلى، اضغطي الشفتين معاً، واستخدمي السبابة لدفع اللون إلى الزوايا. يساعد الضغط على استيعاب اللون. ربتي على طبقة، اضغطي على أخرى، وكرري الخطوات حتى تحصلي على الكثافة التي تريدين.

العين الغرافيكية المجنحة

لا تزال عين القطة الغرافيكية مناسبة لفصل الشتاء ولكن مع الشفاه الوردية الناعمة. هذه الألوان تجعل الوجه مضيئاً وتضيف الدفء على البشرة.

قد تجدين صعوبة عند رسم زوايا عين القطة. لذلك إليك هذه الخدعة التي تساعدك على تطبيق العين الغرافيكية بدقيقتين.تقتضي هذه الخدعة رسم زاوية العين باستخدام فرشاة الكحل الجيل وعينيك مفتوحتان، ثم رسم خط ثانٍ يتبع الزاوية حتى خط الرموش السفلي. وللانتهاء يجب رسم خط من الزاوية الخارجية نحو خط الرموش العلوي، وهذا الخط يجب ان يكون سميكا.

ولا تكتمل هذه النظرة من دون الحواجب المثالية: مشطي حواجبك بفرشاة الحواجب. املئي البقع المتناثرة باستخدام فرشاة الكحل المسطحة وبودرة الحواجب، ثم ضعي البودرة على كامل الحاجب.