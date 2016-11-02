السيسى يبحث مع وزير خارجية أذربيجان عقد اللجنة العليا بين البلدين

كتب محمد الجالى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي " إلمار ممدياروف" وزير خارجية أذربيجان، والذي رافقه رونق عبد اللايف رئيس شركة النفط الوطنية الأذارية.

وقال السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن وزير خارجية أذربيجان نقل إلى الرئيس تحيات رئيس بلاده، وسلمه رسالة منه تتضمن دعوته لزيارة أذربيجان.

و أكد وزير الخارجية، خلال اللقاء على ما يجمع بين البلدين من علاقات تاريخية وثيقة، مشيراً إلى تطلع بلاده لتنمية وتطوير التعاون مع مصر في جميع المجالات.

وأشار "ممدياروف"، إلى حرص أذربيجان على الإعداد الجيد للجنة المشتركة التي ستُعقد في نهاية شهر نوفمبر الجاري بما يساهم في الدفع قدماً بالتعاون الثنائي على جميع الأصعدة. كما أعرب الوزير الأذاري عن تطلعه لمواصلة التنسيق والتعاون بين الدولتين في إطار المنظمات والمحافل الدولية.

وأضاف المُتحدث الرسمى، أن الرئيس رحب بوزير خارجية أذربيجان، وطلب نقل تحياته إلى الرئيس الأذاري إلهام علييف وتقديره لدعوته لزيارة أذربيجان، معرباً عن تطلعه للترحيب بالرئيس علييف أيضاً فى القاهرة والتباحث معه حول سبل تطوير وتنمية علاقات التعاون بين البلدين.

وأكد الرئيس السيسى، على ما تمثله اللجنة المشتركة المنتظر عقدها في القاهرة من فرصة جيدة لتفعيل أطر التعاون القائمة واستكشاف آفاق ومجالات تعاون جديدة، مشيراً إلى ضرورة تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات كبيرة من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين بما يحقق مصالحهما المشتركة.

وتم خلال اللقاء مناقشة سُبل الارتقاء بالتعاون القائم بين البلدين في عدد من القطاعات، خاصةً في مجال الطاقة، حيث تم التباحث حول آفاق تطوير التعاون الذي بدأ بين البلدين في هذا القطاع منذ عام 2010، وإمكانية توقيع بروتوكول تعاون في هذا الشأن.

حضر اللقاء سامح شكري وزير الخارجية، و طارق الملا وزير البترول والثورة المعدنية، بالإضافة إلى سفير أذربيجان في القاهرة.