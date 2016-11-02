ننشر المخطط العمرانى لـ 63 قرية بالدقهلية بعد اعتمادها من المحافظ

الدقهلية - محمد حيزة

اعتمد المحاسب حسام الدين إمام،محافظ الدقهلية، المخطط العمرانى التفصيلى لـ63 قرية بمركزى أجا وميت غمر،طبقا للمخط الإستراتيجى العام للقرى.

وقرر المحافظ، اعتماد المخطات التفصيلية لـ41 قرية التابعة للوحدات المحلية القروية بمركز ومدينة أجا والذى يضم 12 وحدة محلية، ويتمثل فى الوحدة المحلية شبراويش والتى تضم قرى "شبراويس،البساتين،كفر المندرة،السلامية،ميت أبو الحارس،المندرة"، والوحدة المحلية كفر عوض السنيطة ويضم: "كفر عوض السنيطة، سماحة، كفر النجباء، شيوة الشرقية، "الوحدة المحلية البهو فريك: ويضم "قرية السباخية"، الوحدة المحلية الغراقة، ويضم قرى "الغراقة، ششنا، ميت فضالة"، الوحدة المحلية منية سمنود ويضم قرى "منية سمنود، الديرس، وجراح،كفر لطيف"، الوحدة المحلية إخطاب وتضم: "إخطاب،ميت مسعود، الأنشاصية، جلموه، ميت أبو الحسين، ميت معاند، منشأة البقلى"، الوحدة المحلية صهرجت الصغرى "صهرجت الصغرى، فيشا بنا، السلام"، الوحدة المحلية ميت دمسيس وتضم "ميت دمسيس ،ميت أشنا، الكرامة"، الوحدة المحلية طنامل الشرقى "طنامل الشرقى،عزبة الإتربى،ضنامل الغربى، أبوزيد، منشأة منصور"، الوحدة المحلية ميت العامل:قرى "ميت العامل، دروه، أبوداود العنب"، الوحدة المحلية نوسا البحر: قرى "نوسا البحر، سنبخت"، الوحدة المحلية برج النور الحمص: قرى "سنجيد، سنفاص"

كما اعتمد إمام، المخط العمرانى لـ22 قرية بمركز ومدينة ميت غمر والذى تمثل فى 4وحدات محلية وهى: "الوحدة المحلية ميت الفرماوى: قرى"ميت الفرماوى، تفهنا الأشرا ف،ميت القرشى،كفر المقدام، كفر بربرى سليمان،كفر إبراهيم يوسف"، والوحدة المحلية صهرجت الكبرى:قرى "صهرجت الكبرى وكفر جرجس يوسف، كفر ميت العز،كفر أبوالعنين،كفر الشهيد،ميت العز"، الوحدة المحلية ميت ناجي:قرى "ميت ناجى، كفر الشراقوة، الديوانية، كفر الجوهرى،المعصرة وكفورها، كفر النعيم"، الوحدة المحلية ميت أبو خالد: قرى "ميت أبوخالد وكفر بدره، جفصا، الرحمانية، كفر عطا الله سليمان،كفر الحجازى"، ونص القرار على ضرورة العمل بالمعايير الخاصة بالمخطط طبقا لأسس الالتزام بشبكة الطرق الموجودة بالمخطط التفصيلى ،والالتزام بمفتاح الخريطة،والمحافظة على جميع العروض التى تزيد عن مفتاح الخريطة حسب الطبيعة كما هى،مع الالتزام بالارتفاعات طبقا لعروض الشوارع فى مفتاح الخريطة وهى مرتين عرض الشارع،وطبقا لقيود إرتفاعات هيئة عمليات القوات المسلحة.

وتضمن المخطط ضرورة الالتزام بأحكام القانون رق 222 لسنة 1955بشأن رض مقابل التحسين على العقارات التى يطرأ عليها التحسين بسبب اعتماد المخططات كما هو موضح بالمياه 26 من القانون 119 لسنة 2008 ،مع الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية الموجودة بالمخطط التفصيلى المعتمد التزامًا كاملا.