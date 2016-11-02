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«عز» يتراجع عن رفع أسعار الحديد بعد انهيار الدولار

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«عز» يتراجع عن رفع أسعار الحديد بعد انهيار الدولار «عز» يتراجع عن رفع أسعار الحديد بعد انهيار الدولار

حديد أرشيفية

تراجعت شركة “حديد عز”، عن الزيادة السعرية  في الحديد والتي أقرتها في 31 أكتوبر الماضي، والتي جاءت بسبب الزيادة الكبيرة فى تكلفة تدبير النقد الأجنبي “الدولار” آنذاك.

وقالت الشركة، في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء: ” بعد أن انخفضت تكلفة تدبير النقد الأجنبى انخفاضا كبيرًا فى الـ24 ساعة الأخيرة، الأمر الذى حدا بالشركة أن تقرر العدول عن الزيادة الاخيرة، وبناءًا عليه تكون الأسعار الجديدة السارية منذ نهاية أكتوبر وحتى اليوم هي 7660 جنيه بدلا من 8860″.

وجاءت أسعار الحديد كالتالي:

أرض المصنع : أطوال ولفائف: 6505  جنيه بخلاف 13% ضريبة القيمة المضافة المقررة

تجارى : أطوال ولفائف 7515 جنيه

مستهلك : أطوال ولفائف 7660 جنيه

مع مراعاة فروق النوالين لباقى المناطق

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