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الوزراء ينعي ضحايا السيول.. ويخصص 580 وحدة سكنية للمتضررين بـ«رأس غارب»

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الوزراء ينعي ضحايا السيول.. ويخصص 580 وحدة سكنية للمتضررين بـ«رأس غارب» الوزراء ينعي ضحايا السيول.. ويخصص 580 وحدة سكنية للمتضررين بـ«رأس غارب»

اجتماع مجلس الوزراء

استهل مجلس الوزراء اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، بتقديم خالص التعازي لأسر ضحايا السيول التي تعرضت لها بعض المناطق، مؤكدًا تضامنه الكامل مع المتضررين.

وأكد رئيس الوزراء على إيلاء الدولة اهتمامًا خاصًا باستعادة مدينة رأس غارب لطبيعتها في أسرع وقت، والعمل على تقديم كافة صور المساندة لأهالي المدينة وتخفيف المعاناة عنهم، وذلك من خلال الجهود المبذولة من جانب والقوات المسلحة.

كما تم الإشارة إلى ما تقوم به الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع الشركات التابعة لوزارتي النقل والبترول، من أجل إعادة فتح شوارع المدينة الرئيسية والجانبية ومحيط المنشآت العامة

كما تم التأكيد على النجاح في تشغيل كافة المخابز بالمدينة، وإستعادة الكهرباء بنسبة 90%، والإشارة إلى أنه قد تم تحديد نحو 580 وحدة سكنية تقوم محافظة البحر الأحمر بتخصيصها بمعرفتها للمنكوبين بالمدينة.

ووجه رئيس مجلس الوزراء كافة المحافظين بضرورة تفعيل دور غرفة الأزمات والطوارئ بكل محافظة لرصد الأحداث الطارئة، والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان سرعة التصرف والتعامل معها بشكل فوري واتخاذ القرارات المناسبة في حالات الكوارث.

وأكد إسماعيل على أهمية التأكد من توافر المعدات والمهمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة، مع إعداد برامج لتدريب العاملين ورفع كفاءتهم في مواجهة الظروف غير الطبيعية مشيرًا إلى أن ذلك سيتم مناقشته تفصيلًا خلال اجتماع مجلس المحافظين الأسبوع المقبل.

وعلى جانب آخر فقد أشاد مجلس الوزراء بالصورة المشرفة لمؤتمر الشباب الأول الذي أقيم بمدينة شرم الشيخ، والذي عكس صورة حضارية لوطن يستعين بطاقات الشباب في توليد الأفكار والرؤى، والمشاركة في التخطيط والبناء لتحقيق مستقبل أفضل للجميع.

حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بأن تتضمن أجندة إجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية بندًا ثابتًا لمتابعة التكليفات الصادرة من الرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية في ختام أعمال المؤتمر، بما يهدف لسرعة تفعيلها خاصة فيما يتعلق بتنفيذ استراتيجية وطنية لتطوير التعليم، والإنتهاء من التشريعات المنظمة للمؤسسات الإعلامية.

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