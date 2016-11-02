غدًا.. وزير الثقافة يفتتح معرض الصناعات الثقافية «مصرـ الصين»

يفتتح حلمي النمنم وزير الثقافة، غدًا الخميس، فعاليات معرض الصناعات الثقافية «مصر ـ الصين»، الذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتورة نيفين الكيلاني، قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة الدكتور أيمن عبد الهادي، وبالتعاون مع المركز الثقافي الصيني في مصر، ومعرض «تشيزن» للصناعات الثقافية بالصين، بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط ، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة من مصر والصين، ولفيف من الصحفيين والإعلاميين المصريين والصينيين.

ويعتبر المعرض الأول من نوعه في مصر، الذي يقام ضمن فعاليات عام مصر الصين 2016، ويتضمن العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ويهدف إلى التعريف بالحرف اليدوية والفنون التراثية الموجودة في كلا البلدين، وفتح قنوات تواصل بين الصناع والفنانيين.

ويتضمن برنامج الفعاليات الخميس 4 نوفمبر، افتتاح الجناحين المصري والصيني بمعرض الصناعات الثقافية، ويصاحبه كرنفال لفرقة التنورة التراثية، ويعقب ذلك كلمات المستشار الثقافي الصيني، كلمة الكاتب الصحفي حلمي النمنم وزير الثقافة، ثم العروض الفنية حيث يقدم العرض الصيني «السحر والسيف»، وعرض فني لفرقة العريش للفنون الشعبية من مصر.

أما يوم الجمعة 4 نوفمبر، تقام في الواحدة ظهرًا ورش عمل تفاعلية بين فنانين حرفيين من مصر والصين ، يعقبه عرض السحر والسيف من الصين.

وفي يوم السبت 5 نوفمبر، تستمر فعاليات ورش العمل التفاعلية بين الفنانين والحرفيين المصريين والصينين، بالإضافة لعرض فني لفرقة الشرقية للفنون الشعبية.

ويختتم معرض الصناعات الثقافية «مصر ـ الصين»، يوم الأحد 6 نوفمبر بعروض فنية لفرقة أسوان للفنون الشعبية وعرض السحر والسيف من الصين.

يضم الجناح الصيني مقتنيات تراثية ومنتجات يدوية وأعمال فنية لعدد من كبار الفنانين والحرفيين من الصين، بالإضافة إلى أدوات الطباعة الصينية علي مر العصور.

كما يضم الجناح المصري معرضًا لمنتجات مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، بالإضافة إلى معرض خاص للأعمال التراثية واليدوية لكبار الفنانين ومنها مقتنيات للفنان الراحل سعيد الصدر، وأعمال عدد كبير من الفنانين منهم الدكتورة سهير عثمان، الدكتور محمد زينهم، الدكتورة زينب سالم، الدكتور مصطفي عبد الرحيم، الدكتور وليد أنسي، الدكتور محمد حسن، الدكتور مجدي عبد العزيز، الدكتورة ثناء عز الدين، الدكتورة مني عبد الوهاب، بالإضافة إلى العديد من المنتجات اليدوية والحرف التراثية من عدد من محافظات مصر.

وتقام خلال أيام المعرض العديد من الفعاليات الفنية المشتركة بين مصر والصين منها عروض فنون شعبية لمختلف محافظات مصر من الوجه البحري، والقبلي، وسيناء، حيث تشارك فرقة التنورة التراثية، فرقة العريش للفنون الشعبية، فرقة أسوان للفنون الشعبية، فرقة الشرقية للفنون الشعبية، كما تشارك الصين بعروض السحر والسيف علي مدار أيام الإحتفالية.

كما تُقام العديد من الورش التفاعلية في مجالات الخزف، والحرف التقليدية لفنانين وحرفين من مصر والصين.

جدير بالذكر إن فعاليات معرض الصناعات الثقافية «مصر ـ الصين» تُقام يوميًا من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى السادسة مساء.