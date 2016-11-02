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الشرطة السويسرية تعتقل 4 أشخاص متهمين بالتحريض على العنف

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الشرطة السويسرية تعتقل 4 أشخاص متهمين بالتحريض على العنف الشرطة السويسرية تعتقل 4 أشخاص متهمين بالتحريض على العنف

الشرطة السويسرية

أعلن مكتب المدعي العام الرئيسي في مدينة زوريخ السويسرية، إن السلطات اعتقلت أربعة أشخاص للاشتباه في تحريضهم على العنف والجريمة في أعقاب مداهمة لمسجد النور في مدينة وينترثور شمال البلاد.

وأوضح المكتب المدعي في المدينة – في بيان اوردته قناة سكاي نيوز الاخبارية اليوم الأربعاء – أن المداهمات تم ترتيبها عقب تقارير وصلت إلى الشرطة بأن أحد المعتقلين ويعمل إمامًا للمسجد في المدينة دعا خلال خطبة في الشهر الماضي إلى قتل المسلمين الذين يرفضون الانضمام إلى صلاة الجماعة في المسجد، لافتًا إلى أنه تم البدء في الإجراءات القانونية بحق المعتقلين الأربعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أنه يشتبه بأن مسجد النور له صلات بمتطرفين ، مشيرة إلى أن عددًا من الشبان الذين كانوا يرتادونه بانتظام توجهوا للانضمام إلى تنظيم “داعش” في سوريا والعراق.

أ ش أ

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