مواطن يفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي لتكنولوجيا المعلومات 2016

فاز المواطن الإماراتي الدكتور علاء إسماعيل البداونه نائب الرئيس – تكنولوجيا المعلومات في شركة أدما بجائزة "ستيفن أورد" الفضية كأفضل مدير تنفيذي لتكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم لعام 2016.

وقال البداونة إن الجائزة تعتبر عنصر تحفيز وتشجيع للعاملين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وإضافة مهمة وقيمة .. معبرا عن امتنانه بالحصول على هذه الجائزة.

وأشار إلى أن الفوز بالجائزة جاء بعد منافسة قوية بين الكثير من المديرين والمسؤولين العاملين في تكنولوجيا المعلومات من مختلف دول العالم.

وأوضح أن لجنة التحكيم المكونة من /200 / خبير يمثلون جميع أنحاء العالم قد أجمعوا في تقييم /3800 / متسابق من /60 / دولة من جميع قارات العالم على فوزه بالجائزة الفضية.

وقد أعلن عن أسماء الفائزين بجوائز الأعمال الدولية في حلتها الـ /13/ في أكتوبر الماضي بولاية فرجينيا في الولايات المتحدة وأقيم حفل التكريم وتوزيع الجوائز في العاصمة الإيطالية.