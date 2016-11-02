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القوات التركية تعتقل المنسق الثاني لمحاولة الانقلاب الفاشلة

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القوات التركية تعتقل المنسق الثاني لمحاولة الانقلاب الفاشلة القوات التركية تعتقل المنسق الثاني لمحاولة الانقلاب الفاشلة

القوات التركية

ألقت القوات التركية القبض على المنسق الثاني لعملية التمرد الفاشلة التي وقعت في أنقرة منتصف شهر يوليو الماضي.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” اليوم الأربعاء، أن المعتقل يدعى “كمال بتماز” وهو مدير عام سابق لشركة “تدوير ورقية”، تم اعتقاله كمشتبه به ثان للتنسيق في عملية التمرد الفاشلة.

جدير بالذكر أن السلطات التركية ألقت القبض -سابقًا- على المتهم والمنسق الرئيسي الأول في العملية “عادل أوكسيوزم”، وأثبتت التحريات التركية أن المتهمين كانا يجتمعان سويًا في شقق مستأجرة في اسطنبول، فضلًا عن سفرهما المتكرر إلى الولايات المتحدة، إذ رصدت كاميرات التسجيل في مطار اسطنبول تواجدهما معًا في الـ11 من يوليو الماضي وسفرهما إلى أمريكا، وتم رصد عودتهما بعد يومين إلى مطار اسطنبول.

وتتهم أنقرة المعارض والداعية التركي، المقيم حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية، فتح الله جولن، بأنه من وراء عملية التمرد.

أ ش أ

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