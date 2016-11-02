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«السادات الديمقراطى»: محاربة الأمية أول تحديات شباب الأحزاب بالتنسيق مع الرئاسة

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«السادات الديمقراطى»: محاربة الأمية أول تحديات شباب الأحزاب بالتنسيق مع الرئاسة «السادات الديمقراطى»: محاربة الأمية أول تحديات شباب الأحزاب بالتنسيق مع الرئاسة

عفت السادات

قال سيد رمزى، أمين الشباب بحزب السادات الديمقراطى، ان الحزب شارك فى لقاء شباب الأحزاب مع اللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس، مساء أمس الثلاثاء،
> وأوضح  رمزى، فى تصريحات صحفية له، اليوم، أن هذا اللقاء يمثل استجابة سريعة لقرارات مؤتمر شرم الشيخ، وتعزيز ثقافة العمل التطوعى، وتأكيد من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى دور الأحزاب فى التنمية.

وأضاف رمزى، أنه تم الاتفاق على تبنى قضية محو الأمية، وكيفية القضاء عليها بشكل نهائى من خلال سلسلة من ورش العمل، وتقديم كل حزب رؤيته فى ورقة عمل تقدم فى الاجتماع القادم، والذى تم تحديد السبت القادم، موعدًا له فى مقر حزب التجمع، ثم يلى ذلك لقاء فى الثالث عشر من نوفمبر، مع اللواء عباس كامل،
> وأكد على اهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية فى محاربة الأمية فى .

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