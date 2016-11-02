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السيسى يؤكد ارتباط الأمن الأوروبى بشكل مباشر باستقرار دول المنطقة

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السيسى يؤكد ارتباط الأمن الأوروبى بشكل مباشر باستقرار دول المنطقة السيسى يؤكد ارتباط الأمن الأوروبى بشكل مباشر باستقرار دول المنطقة

الرئيس عبدالفتاح السيسى

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على ارتباط الأمن الأوروبى بشكل مباشر بأمن واستقرار دول المنطقة، في ضوء قربها الجغرافي من أوروبا، وهو ما يتطلب من الاتحاد الأوروبي العمل على مساندة دول المنطقة وتمكينها من التغلب على ما تواجهه من صعوبات.

واستقبل الرئيس صباح اليوم، وفدًا من لجنة العلاقات مع دول المشرق بالبرلمان الأوروبي برئاسة ماريزا ماتياس، وبحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بوفد البرلمان الأوروبي، مؤكدًا حرص على تطوير علاقاتها بدول الاتحاد الأوروبي ومؤسساته، لاسيما بالنظر إلى كون الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر.

وأشار الرئيس السيسى، إلى أهمية تعزيز التشاور والتنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي، خلال تلك الفترة في ضوء ما تشهده من تحديات ومخاطر مشتركة تؤثر على الشرق الأوسط وأوروبا، مثل انتشار التطرف والإرهاب وأزمة الهجرة واللاجئين، مؤكدًا على أهمية إدراك جذور وأسباب تلك التحديات، وعدم تقييم الأوضاع في المنطقة من منظور أوروبي أو غربي فحسب بالنظر إلى اختلاف الظروف والتحديات الداخلية والإقليمية.

 

 

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