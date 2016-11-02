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لجنة البرلمان تتفقد «رأس غارب».. والمحافظ يتعهد بـ620 وحدة للأهالى المضارين

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أعضاء البرلمان يتفقدون رأس غارب

أعضاء البرلمان يتفقدون رأس غارب

انتهت اللجنة البرلمانية المشكلة برئاسة النائب مصطفى بكرى لمتابعة تداعيات السيول، من زيارة محافظة البحر الأحمر، وتتوجه إلى محافظة قنا.

وقال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن اللجنة قامت بتفقد البيوت المضارة، وتابعت ما وصفه بـ”المأساة بكل المقاييس”.

وأضاف الغول، في تصريحات لموقع “أخبار ”،الأربعاء، أن هناك ضرر بالغ طال مناطق المعاشات والملاحة وجنينة الشيخ نور حيث إن المياه وصلت فى البيوت لـ2 متر، وأتلفت جميع الأثاث.

وأشار إلى أن اللجنة توجهت للأهالى مباشرة بالرغم من تحذيرات البعض من غضبهم إلا أنهم استقبولهم بشكل إيجابى جدا، ونقلوا لهم مأساتهم، ومطالبهم التى كانت أبرزها تعويضهم بمساكن أخرى عن تلك التى تهالكت من السيول فضلا عن الأساس.

وفى هذا السياق، تعهد محافظ البحر الأحمر أمام النواب بتوفير 620 وحدة سكنية للأهالى المتضررين خلال أسبوعين ، فضلا عن أن الـ50 مليون جنيه التى قدمها الرئيس للمحافظة هى لتعويضهم عن المنقولات أيضا.

ولفت النائب عن قنا إلى حصر شامل تقوم به اللجنة، فضلا عن القوات المسلحة والمحافظة والتضامن الاجتماعى.

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