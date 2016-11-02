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تجديد حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته 5 ملايين قرص مخدر فى مدينة نصر

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تجديد حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته 5 ملايين قرص مخدر فى مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته 5 ملايين قرص مخدر فى مدينة نصر

>كتبت ندى سليم

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح المحامى العام الأول، تجديد حبس تشكيل عصابى مكون من 4 متهمين، متخصص فى جلب الأقراص المخدرة من إحدى الدول الخارجية، 15 يوما، وذلك بعد ضبط 3 سيارات ملاكى بمنطقة مدينة نصر، كانت محملة بما يقرب من 5 ملايين قرص مخدر.

وكانت التحقيقات قد أسفرت عن أن أحد المتهمين يدعى "طه.م"، أحد أخطر التجار المتخصصين فى جلب المخدرات إلى البلاد، وسبق تورطه فى قضية مماثلة من عامين.

وكشفت التحقيقات، أن المضبوطات بلغت 5 ملايين قرص مخدر، كما تم العثور على مبلغ مالى قدره 20 مليون جنيه، و800 ألف دولار، داخل 3 سيارات ملاكى، وأمام النيابة أنكر المتهمين صلتهم بالواقعة وبالمضبوطات التى تم العثور عليها داخل السيارات الذين كانوا بداخلها خلال عملية إلقاء عليهم.

وتمكنت الأجهزة الأمنية، من تفتيش بعض الفلل والوحدات السكنية المملوكة للمتهمين، إحداها بمدينتى، وفيلا أخرى بمحافظة مرسى مطروح، حيث كان يتم استلام المضبوطات من أحد التجار بمطروح، تمهيدا لترويجها بالبلاد. 

يذكر أن المتهمين الأربعة هم: "طه.ط" 51 عاما، وبرفقته "الشبكى.أ" 31 عاما، و"مصطفى.أ" 34 عاما.


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