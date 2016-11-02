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ضبط 3 أشخاص أجبروا حلاقًا على توقيع 21 إيصال أمانة بمصر القديمة

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ضبط 3 أشخاص أجبروا حلاقًا على توقيع 21 إيصال أمانة بمصر القديمة ضبط 3 أشخاص أجبروا حلاقًا على توقيع 21 إيصال أمانة بمصر القديمة

اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية لأمن القاهرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، الأربعاء، شقيقين وحدادًا أجبروا حلاقًا على توقيع 21 إيصال أمانة، بسبب تأخره في سداد مديونيته بمصر القديمة، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الأمن المتهمين للنيابة للتحقيق.

تلقى قسم شرطة القديمة بلاغًا من أحمد محمد، حلاق ومقيم ـ دائرة القسم (مصاب بجرح قطعي بالرأس) بتضرره من صلاح الدين مصطفى، سامح مجدي، شقيقة وليد وجميعهم يعملون “حداد مسلح”؛ لقيامهم بإكراهه على التوقيع 21 إيصال أمانة والاستيلاء على هاتفه المحمول كرها عنه تحت تهديد السلاح الأبيض، أثناء مقاومتهم تعدى عليه الثالث بسلاح أبيض محدثا ما به من إصابات.

وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات وجود علاقات تجارية بين المجني عليه والمتهمين وأنه مدين للثاني بمبلغ مالي 2000 جنيه، وقام المتهم الثاني باستدراج المجني عليه بدعوى اقتراض مبلغ 700 جنيه عقب مه إيهابمرض نجلته واحتياجه للمبلغ، وفور وصوله قام المجني عليه بتسليمه المبلغ، وعند مطالبته بباقي المبلغ حدد موعد بعد 10 أيام لتسديد المديونية إلا أنه فوجئ بقيامهم بإجباره على توقيع 21 إيصال أمانة والاستيلاء على هاتفه المحمول وحال مقاومتهم أحدث الثالث إصابته.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبطهم وبحوزة الثاني 21 إيصال أمانة ممهورين بتوقيع وبصمة المجني عليه والهاتف المحمول المستولى عليه و2 صور ضوئية لبطاقة الرقم القومي الخاصة بالمجني عليه وضبط بحوزه الثالث بصامة، سلاح أبيض “مطواة” المستخدمة في ارتكاب الواقعة بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

 تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة للتحقيق.

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