شكوك حول مشاركة «شيكابالا» أمام المصري

غاب محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب فريق الزمالك عن التدريبات الجماعية لفريقه اليوم الأربعاء، حيث اكتفى بخوض تدريبات تأهيلية خلال المران بسبب معاناته من إصابة.

ويأتى غياب شيكابالا عن تدريبات الزمالك الجماعية ليهدد مشاركته فى مباراة المصري المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى الجولة الثامنة لمسابقة الدورى الممتاز بملعب برج العرب بالإسكندرية .

ومن المقرر أن يحدد جهاز الزمالك إمكانية تواجد شيكابالا فى قائمة مباراة المصري من عدمه قبل السفر للإسكندرية غدًا الخميس، حيث سيخوض الفريق مرانه الأخير بملعب حلمى زامورا قبل التوجه للإسكندرية للمبيت هناك لحين خوض مباراة المصري.

وشارك شيكابالا في تدريبات التأهيل بمران الزمالك، النيجيرى ستانلي مهاجم الفريق الذي يعاني من إصابة بشد فى العضلة الخلفية مما يؤكد صعوبة لحاقة بمباراة المصري حيث خضع اللاعب لإختبار طبي لكنه لم يستطيع المشاركة فى التدريبات الجماعية.

كما رافق الثنائي فى التدريبات التأهيلية صلاح ريكو لاعب وسط الزمالك الذي يعاني من إصابة طفيفة مما يؤكد أيضًا صعوبة تواجده فى قائمة مباراة المصري لينضم لقائمة اللاعبين المنتظر غيابهم بسبب الإصابة .

فيما أكد اسماعيل يوسف، مدير الكرة بالزمالك، أن علي جبر وأحمد توفيق سينضمان لقائمة الفريق في مواجهة المصري، وذلك في ظل سياسة التدوير التي يتبعها الجهاز الفني خلال الفترة الماضية لجعل الجميع فى حالة من التأهب للعب فى أي لحظة.

أ ش أ