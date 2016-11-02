السفارة الهولندية تنظم سباق «أورانج بايك داي» للعام الخامس على التوالي

تنظم سفارة هولندا في مصر فعالية، “يوم الدراجات البرتقالي”، للعام الخامس على التوالي، وذلك يوم الجمعة الموافق 18 نوفمبر القادم، وتهتم فعالية هذا العام بقضايا الاستدامة والبيئة؛ حيث تهدف إلى إبراز الدراجات كوسيلة تنقل فعّالة وصحيّة وصديقة للبيئة.

وتعد هولندا دولة رائدة عالميًا في مجال دمج الدراجات في نظم المواصلات كوسيلة تنقل منخفضة التكلفة، وتطوير البنية التحتية اللازمة لذلك، بما يسهم في الحد من الازدحام المروري والتلوث داخل المدن، إلى جانب شركة “احجزلي” “E7gezly”، وترعى عدد من الشركات الهولندية في مصر “أورانج بايك داي 2016″؛ وهي: “فارم فريتس، وفريكو، ويونيليفر، وفيروز”، كما تدعم الفعالية مبادرة “جلوبال بايكينج إنيشياتيف، ومصر GBI – Egypt، وأبو الجوخ”.

وكانت سفارة هولندا قد أطلقت “أورانج بايك داي” عام 2012، بمشاركة حوالي 400 شخص، وتزايد الاهتمام بالفعالية خلال الأعوام اللاحقة ليشارك فيها أكثر من 3000 شخص العام الماضي.