أخبار عاجلة

محافظ الفيوم: الشعب متلاحم في التصدي للإرهاب -
برلماني: قرار «الطوارئ» ساري منذ إعلانه.. والمجلس «يصدق فقط» -
الأقصر: لا انقطاع للكهرباء بالمنشأة خلال رمضان -
الجفري عن «داعش»: فعلهم خارج عن الإسلام.. ولكننا «لا نخرج أحدًا من الدين» -
«المحافظين» يدعم فرض الطوارئ.. ويهيب بالحفاظ على الأطر الديمقراطية -
غدا.. عزاء مجمع لشهداء الشرطة في تفجير كنيسة الإسكندرية -
طارق قابيل: الانطلاقة التنموية فرصة للشراكة الاستثمارية مع الدول الأورومتوسطية -
إعلامي: «الدعارة والعربجية والرقصات» اللى بتجبوها على الهواء هي الإرهاب -
خالد الجندي لـ«الأعلى لمكافحة الإرهاب»: ألغوا الكليات العلمية بالأزهر -
فيديو.. مشادة كلامية بين ضياء رشوان وعماد جاد حول الخطاب الديني -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مران الأهلي : إكرامي يشارك في التدريبات.. ومتعب يغيب بسبب إلتهاب الأذن

Google+ Print
مران الأهلي : إكرامي يشارك في التدريبات.. ومتعب يغيب بسبب إلتهاب الأذن مران الأهلي : إكرامي يشارك في التدريبات.. ومتعب يغيب بسبب إلتهاب الأذن

شريف إكرامي

شارك شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي في المران، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

وجاءت مشاركة إكرامي في المران، بعدما خضع لفحص طبي من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، قبل بدء المران وتأكد تعافي الحارس من إصابة الأنكل التي تعرض لها في مران أمس.

وغاب عماد متعب مهاجم الفريق عن المران بسبب شكواه من التهابات فى الأذن مما تسبب فى شعوره بحالة دوار، وأجرى متعب اتصالًا بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وحصل على إذن بالغياب نتيجة مرضه وسوف يقوم اللاعب بعرض نفسه على طبيب انف واذن للإطمئنان على حالته .

فيما واصل كريم نيدفيد لاعب فريق الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة في منطقة الفخد التي تعرض لها خلال مواجهة الإتحاد السكندري بالدوري.

وشارك اللاعب في جزء من المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء، ثم قام بعد ذلك بأداء التدريبات التأهيلية في الجيم.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا