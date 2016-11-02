مران الأهلي : إكرامي يشارك في التدريبات.. ومتعب يغيب بسبب إلتهاب الأذن

شارك شريف إكرامي حارس مرمى فريق الأهلي في المران، اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة طنطا يوم الجمعة المقبل، ضمن الجولة الثامنة بالدوري الممتاز.

وجاءت مشاركة إكرامي في المران، بعدما خضع لفحص طبي من الدكتور خالد محمود طبيب الفريق، قبل بدء المران وتأكد تعافي الحارس من إصابة الأنكل التي تعرض لها في مران أمس.

وغاب عماد متعب مهاجم الفريق عن المران بسبب شكواه من التهابات فى الأذن مما تسبب فى شعوره بحالة دوار، وأجرى متعب اتصالًا بسيد عبدالحفيظ مدير الكرة وحصل على إذن بالغياب نتيجة مرضه وسوف يقوم اللاعب بعرض نفسه على طبيب انف واذن للإطمئنان على حالته .

فيما واصل كريم نيدفيد لاعب فريق الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة في منطقة الفخد التي تعرض لها خلال مواجهة الإتحاد السكندري بالدوري.

وشارك اللاعب في جزء من المران الجماعي صباح اليوم الأربعاء، ثم قام بعد ذلك بأداء التدريبات التأهيلية في الجيم.

أ ش أ