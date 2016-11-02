ضبط 2 كيلو «حشيش وهيروين» بحوزة 4 عاطلين في القاهرة

تمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة، الأربعاء، بناءً على معلومات سابقة وإذن صادر من النيابة العامة، من ضبط 4 متهمين، احترفوا الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها بمنطقة باب الشعرية، وضبط بحوزتهم 2 كيلو «حشيش وهيروين ».

وتبين أن المتهمين كل من «كريم.ج» 30 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين أخرهما مخدرات، و«محمد.ع» 39 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 4 قضايا أخرهم مخدرات، تم ضبطهما أثناء تواجدهما بمنطقة باب الشعرية، بحوزتهما كيلو و150 جرامًا من الحشيش المخدر.

كما تمكنت القوة، من ضبط «أحمد.م» 23 سنة، عاطل، سبق اتهامه في قضيتين أخرهما مخدرات، أثناء تواجده بمنطقة باب الشعرية، بحوزته 750 جرام من الحشيش المخدر، وسلاح أبيض «مطواة قرن غزال».

وتم ضبط «عصام.ع» 35 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 11 قضيه أخرهم مخدرات، أثناء تواجده بمنطقة الظاهر، بحوزته 125 جرام من مسحوق الهيروين المخدر.

بمواجهتهم اعترفوا جميعًا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.