«الوزراء»: تنفيذ 138 مشروعًا في سوهاج بتكلفة 9 مليارات جنيه

استعرض مجلس الوزراء تقريراً حول المشروعات التي يتم تنفيذها في محافظة سوهاج، والتي تتضمن نحو 138 مشروعًا بتكلفة تصل إلى 8.927 مليارات جنيه.

وأوضح محافظ سوهاج، خلال بيانه أمام المجلس اليوم الأربعاء، المشروعات التي تم الإنتهاء منها والجاري تنفيذها في مختلف القطاعات والتي تساهم في تحقيق أهداف التنمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما عرض المحافظ تقريرًا حول الآثار المترتبة على السيول التي تعرضت لها المحافظة خلال الأيام الماضية، وبخاصة على طريق “الصعيد ـ البحر الأحمر”، وقريتي الحاجر والجلاوية بمركز ساقلتة، وقرية الصوامعة شرق مركز أخميم، كما تطرق إلى الإجراءات التي قامت بها المحافظة لإعادة الأمور إلى طبيعتها.

وأوضح المحافظ أن المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة تشمل مشروعات الإسكان الإجتماعي وتتضمن تنفيذ 13596 وحدة سكنية في كل من مدن سوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وأحياء الكوثر وجهينة وغيرها، لتوفير المسكن الملائم وبخاصة للشباب، إلى جانب مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأبرزها محطة مياه طهطا قدرة 51 ألف م3/يوم، ومحطة مياه طما قدرة 86 ألف م3/يوم، ومحطة معالجة جهينة والمراغة قدرة 30 ألف م3/يوم.

وأضاف : “فضلاً عن مشروعات قطاع الصحة والسكان وتتضمن التطوير الشامل لكل من مستشفى جرجا المركزي، ومستشفى دار السلام المركزي، ومستشفى جهينة المركزي، إلى جانب تجهيزات مركز أورام سوهاج، وكذلك مشروعات قطاع الري والموارد المائية والطرق والتي تتضمن إحلال وتجديد شبكة الصرف المغطى لمنطقة المنشأة 4000 فداناً، وتنفيذ إزدواج طريق قنا/ سوهاج الصحراوي الغربي، هذا إلى جانب مشروع تطوير إستاد سوهاج الرياضي”.