حسن الرداد: «انا إنسان عشوائي ومبرتبش اللبس»

في حلقة جديدة اذيعت أمس الثلاثاء من برنامج ضربة حظ على قناة الحياة، حل النجم حسن الرداد ضيفًا على الإعلامية رزان مغربي ، ليكشف الكثير من أسراره الشخصية والفنية.

قال “الرداد” إن مواصفات الزوجة المثالية من وجهة نظره هي أن تكون محبة لزوجها كثيرًا، وأن يكون زوجها مهمًا جدًا في حياتها، لأن هناك بنات أصبح لديهن أشياء أخرى مهمة مع أزواجهن.

و أجاب عن سؤال رزان حول مدى حظه قائلًا إنه ” 7 من 10″ مضيفًا ” لأنني حققت جزء من حلمي، وهو أن أصبح ممثلًا”.

وأضاف أن الحظ لعب معه مرتين، الأولى كانت مع المخرج خالد يوسف، حينما شارك في مشهد واحد بفيلم خيانة مشروعة ، فكانت بدايته مع التمثيل، والثانية مع الفنان الراحل نور الشريف.

ورد الفنان حسن الرداد على سؤال ماذا تفعل لو توليت منصب وزير للسعادة في مصر، قائلًا: “هبشبش على الناس وأرفع مرتباتهم وأخلي الكل مبسوط”.

وأكمل” الرداد” أنه يحب المرأة الضحوكة المرحة التي تحب الحياة، و إنه يرى الحياة عموما صعبة، وبها مشاكل كثيرة، ومن الأفضل أن يوجهها المرء بالابتسامة دائمًا.

وغنى حسن الرداد أغنية حسام حسني كل البنات بتحبك كل البنات حلوين، وبعدها اعتذر لحسام عن أدائه وصوته، وغني ايضًا لخالد عجاج “شكى حكى بكى”.

وعندما طلبت رزان مغربي منه أن يخبرها بالأغنية التي يحبها أكثر من غيرها للمطرب محمد حماقي، أجابها بأنه يحب لحماقي الكثير من الأغنيات، لكنه حب أغنية “أجمل اليوم” على وجه الخصوص، وغنى جزءًا منها.

وقال الرداد إن هذه الأغنية جميلة، والموسيقى الخاصة بها حلوة، و عندما تسمع في أي مكان تجعل كل الناس “تهيّص”.

وانتهز الرداد الفرصة ووجه لحماقي التحية على النجاحات التي يحققها، ووصفه بالإنسان الخلوق والطيب جدًا.

وعاد الرداد مع رزان إلى الجانب الشخصي ليقول إنه لا يتقبل فكرة الارتباط بأنسانة ارتبطت بشخص قبله، واعترف بانه ” انسان عشوائي ومبيرتبش لبسه”.

ولم يفوت “الرداد” الفرصة و تغزل في رزان مغربي قائلًا : “إنتي أحلى حاجة يا قمر”، كما أبدى إعجابه بديكور البرنامج ووصفه بأنه “جامد جدًا”.

وأضاف أنه حقق نجاحًا كبيرًا مع إيمى سمير غانم، أكثر من نجاح أحمد حلمي ودنيا سمير غانم.

واعتبر أن التحرش بالفتيات ظاهرة سخيفة، ولابد يكون هناك عقاب رادع لهذه الأمور.

وأضاف “هناك فتيات تعاكس الولاد، لكن معاكسة البنت مش هتوصل لمرحلة انها تضايقه، لكن الولد ممكن يضايق البنت”.

و قال الرداد إنه حضر فيلمه الأخير «البس عشان خارجين» في العديد من السينمات بمناطق مختلفة لقياس رد فعل الجمهور على الفيلم، قائلًا “جمهور وسط البلد يختلف عن جمهور باقي المناطق “.

وعلق على الجدل حول اسم الفيلم “البس عشان خارجين”، مؤكدًا أن كل الأمهات تستخدم مصطلح البس عشان خارجين في المنازل المصرية .

وأوضح أن الرقابة اعترضت على اسم الفيلم فتم حذف كلمة “البس”، إلا أن الجمهور رفض اعتراض الرقابة.

و اختتتم حسن الرداد الحلقه بأغنية فيلمة زنقه الستات “ياصاحبي خلاص ابعد عني”.