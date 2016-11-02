رئيس جامعة بنها يكرم أوائل خريجى كلية الاداب

القليوبية - حسن عفيفى

كرم الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها أوائل خريجى الأقسام العلمية بكلية الآداب، على هامش مؤتمر الشباب وثقافة الحوار الذى نظمته الكلية بحضور الدكتور هشام أبو العينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والدكتورة عبير الرباط عميد كلية الاداب وقيادات جامعة بنها وعمداء الكليات والأساتذة ومنظمات المجتمع المدنى وأولياء أمور الطلاب.

وأكد رئيس جامعة بنها على أن الجامعة لا تألوا جهدا فى دعم الطلاب ورعاية المتفوقين والموهوبين والاهتمام بالأنشطة الطلابية وتوفير مناخ علمى لممارستها ودعم أفكار الشباب موجها الشكر للطلاب وأولياء الأمور لما بذلوه لخدمة أبنائهم طوال فترة الدراسة مطالبا الخريجين بالاستمرار والتواجد مع أساتذة الكلية للاستفادة من خبراتهم العلمية المختلفة.