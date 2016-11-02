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بالصور.. انطلاق المؤتمر السنوى السادس لوحدة الجهاز الهضمى والكبد بطب الزقازيق

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بالصور.. انطلاق المؤتمر السنوى السادس لوحدة الجهاز الهضمى والكبد بطب الزقازيق بالصور.. انطلاق المؤتمر السنوى السادس لوحدة الجهاز الهضمى والكبد بطب الزقازيق

>الشرقية - حمدى عبد العظيم

انطلقت اليوم الأربعاء فعاليات مؤتمر"التحديات والجدليات فى طب الكبد والجهاز الهضمى"، الذى تنظمه وحدة الجهاز الهضمى والكبد بطب الزقازيق للعام السادس على التوالى على مدى يومين برعاية الدكتور خالد عبد البارى رئيس الجامعة وبمشاركة نخبة من أساتذة الكبد والجهاز الهضمى فى من مختلف الجامعات المصرية بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة.

وشارك فى الجلسة الافتتاحية الدكتور عاطف البحراوى عميد الكلية، والدكتور اشرف صابر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نهلة الجمال وكيل الكلية لشئون البيئة، والدكتور خالد بيومى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والدكتور عماد عبد اللطيف رئيس قسم الباطنة.

وتم تكريم عدد كبير من أساتذة الجهاز الهضمى وإهدائهم درع الوحدة لإسهاماتهم فى تطوير العمل فى الوحدة من أجل تقديم خدمات متميزة للمرضى وفى مقدمتهم الدكتور محمد عبد العال رئيس الجامعة الأسبق، والمرحوم الدكتور محسن الدراوى.

ويتم مناقشة عدد من القضايا الساخنة فيما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمى وهى: "جرثومة المعدة، ارتجاع المرئ، مرض برد، نزيف الجهاز الهضمى الخفى، زرع الفضلات الآدمية، القولون العصبى مشكلة العصر، الالتهاب التقرحى".

 

 

 

 

 

 

 

 


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