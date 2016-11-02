داعش ينتزع 17 قرية ومنطقة من المسلحين المدعومين من تركيا فى ريف حلب

دمشق (أ ش أ)

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، أن تنظيم داعش تمكن من استعادة 17 قرية وموقعا بعد اشتباكات مع مسلحى المعارضة المدعومين من أنقرة فى ريف حلب الشمالى.

وقال المرصد، حسبما ذكرت قناة (الحرة) الأمريكية "أن المعارك تدور حاليا بين الطرفين على أطراف بلدة أختارين، التى يحاول التنظيم استعادتها مع بلدة دابق ذات الرمزية الدينية له.

يذكر أن مصادر عسكرية ميدانية لقوات سوريا الديمقراطية أفادت بسقوط قتلى وجرحى فى اشتباكات مع تنظيم داعش إثر شن الأخير هجمات على نقاط سيطرة (سوريا الديمقراطية) بريف حلب الشمالى.

من ناحية أخرى أحكمت وحدة من الجيش السورى اليوم الأربعاء، سيطرتها الكاملة على خربة العباسية فى منطقة خان الشيح بريف دمشق الجنوبى الغربى.

ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن قائد ميدانى قوله "إن وحدة من الجيش نفذت عملية نوعية وحاسمة، انتهت بفرض السيطرة على خربة العباسية بعد اشتباكات مع مسلحى (فتح الشام) و(حركة أحرار الشام) سقط خلالها العديد من القتلى فى صفوف المسلحين، بينما لاذ الباقون بالفرار".

وأوضح القائد الميدانى "أن وحدات الجيش قامت بتمشيط المنطقة، وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التى زرعها المسلحون فيها"، مبينا أن “ المجموعات المسلحة فى خان الشيح باتت مطوقة من الاتجاهات كافة".

وبحسب (سانا) فإن وحدات الجيش السورى تنفذ منذ مطلع أكتوبر الماضى عمليات عسكرية فى ريف دمشق الجنوبى الغربى ضد تنظيم (فتح الشام)، أحكمت خلالها السيطرة على بلدة الديرخبية وعلى العديد من كتل الابنية فى محيط تل أبو سية وعلى مجموعة مزارع فى محيط بلدتى خان الشيح وزاكية.