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الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 131 ليبيًا خلال أكتوبر الماضى

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الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 131 ليبيًا خلال أكتوبر الماضى الأمم المتحدة: مقتل وإصابة 131 ليبيًا خلال أكتوبر الماضى

>طرابلس (أ ش أ)

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مقتل 29 شخصا وإصابة 102 فى أعمال قتالية متفرقة بليبيا خلال أكتوبر الماضى.

وأوضحت البعثة الأممية- فى تقرير نقلته وكالة الأنباء الليبية بطرابلس (وال) اليوم الأربعاء، أنها وثقت 102 إصابة فى صفوف المدنيين و29 حالة وفاة خلال الأعمال القتالية فى جميع أرجاء ليبيا، وأن من بين الضحايا 7 أطفال لقوا حتفهم و13 أصيبوا بجروح.

وأشارت البعثة إلى أن أغلب حالات سقوط الضحايا فى صفوف المدنيين، كان بسبب القصف (9 وفيات و30 إصابة بجروح) والغارات الجوية (8 وفيات و22 إصابة بجروح)، فى حين تمثل السبب الرئيس التالى للوفاة فى الطلقات النارية (3 حالات وفاة) ومن ثم انفجار مجهول المصدر (4 وفيات و18 إصابة بجروح) ومخلفات الحرب من المتفجرات (إصابة واحدة بجروح).

وطالبت البعثة الأممية، جميع الأطراف المشاركة فى القتال بليبيا بالتوقف عن استخدام مدافع الهاون وغيرها من الأسلحة غير المباشرة والغارات الجوية غير الدقيقة على المناطق المأهولة بالمدنيين، وآلا يتم وضع المقاتلين أو الأهداف العسكرية الأخرى فى المناطق المأهولة بالسكان.


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