القوات العراقية تحرر 3 قرى جديدة بناحية "حمام العليل" جنوب غربى الموصل

بغداد (أ ش أ)

حررت القوات العراقية المشتركة، اليوم الأربعاء، ثلاث قرى جديدة تابعة لناحية حمام العليل بمحور الجنوب الغربى لمعارك تحرير الموصل من قبضة تنظيم(داعش) الإرهابى.

وقال قائد عمليات "قادمون يانينوى" الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله أن قوات الفرقة 15 بالجيش حررت قريتى الخفسان وقطبة القريبتين من "حمام العليل" ورفعت العلم العراقى عليها.

وأشار يارالله إلى أن قوات الشرطة الاتحادية والفرقة 15 بالجيش العراقى حررت قرية "منيرة" جنوب حمام العليل ورفعت العلم العراقى عليها.

وأشارت مصادر محلية إلى أنه يوجد نحو 500 عائلة عراقية داخل ناحية حمام العليل يعانون أوضاعا معيشية سيئة نتيجة نقص الغذاء وتهديدات مسلحى داعش، بينما يتخبط داعش ولجأ إلى تنفيذ عمليات إعدام انتقامية وقتل نحو 200 مدنى فى الناحية منذ بدء عمليات ترحير الموصل فى 17 أكتوبر.

ولفتت إلى أن قيادات داعش قررت تقليص وجبات الطعام لعناصر التنظيم بمدينة الموصل إلى وجبة واحدة فى اليوم بعد أن فقد التنظيم أكبر مخازنه بعد تحرير ناحية برطلة شرق الموصل، والتى تم تدميرها من قبل طيران القوة الجوية العراقية والتحالف الدولى، ما دفع قيادات التنظيم إلى تقليص وجبات الطعام لعناصره بسبب قلة المواد الغذائية فى مخازنه".

على صعيد متصل، تواصل قوات "مكافحة الإرهاب" العراقية تطهير منطقة"كوكجلي" شرق الموصل التى سيطرت عليها أمس الثلاثاء، من العبوات الناسفة والمفخخة، واقتربت من حيى "الكرامة" و"القدس" فى مدينة الموصل.. وتدور اشتباكات مع فلول مسلحى داعش رغم سوء الأحوال الجوية..وقصف القوات العراقية مواقع داعش فى حى الكرامة والمناطق القريبة من "كوكجلي" .