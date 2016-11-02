رئاسة الجمهورية تطلق مشروع "مصر بلا أمية" بمشاركة شباب 23حزبا سياسيا

كتبت شرويت ماهر

في إطار تواصل مؤسسة الرئاسة مع شباب الأحزاب السياسية للتنسيق فى وضع برامج لتفعيل قرارت وتوصيات المؤتمر الوطنى الأول للشباب، أطلق الرئيس السيسى مشروعا للقضاء على الأمية تحت شعار "مصر بلا أمية".

ونشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" فعاليات اللقاء، وأكدت: "استضافت رئاسة الجمهورية لقاءً موسعاً لمجموعة من شباب وشابات 23 حزبا سياسيا لمناقشة المحددات والأطر السياسية لركائز العمل التطوعى ودور الأحزاب والقوى السياسية فى تعظيم دور المشاركة التفاعلية لتعزيز نشر مفاهيم ثقافة العمل التطوعى بين الأوساط الجماهيرية والشعبية، وتطرق اللقاء لعرض أفكار ورؤى الشباب - حول تنظيم وتفعيل آليات العمل التطوعى للقضاء على الأمية كأولى قضايا الاهتمام وتحت شعار "مصر بلا أمية".

وتابعت: "وقد اتفق الشباب الحاضرون على عقد سلسلة من ورش العمل لصياغة ورق عمل تشتمل خطط تنظيمية لآليات التنفيذ وتقديمها لمؤسسة الرئاسة وذلك خلال 10 أيام".



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