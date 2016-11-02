محمد رياض: أدرس عرضين بمسرح الدولة.. وانتظروني في «السلطان والشاه» رمضان المقبل

يقترب الفنان محمد رياض، من الانتهاء من تصوير مسلسله الجديد “السلطان والشاه”، خلال الأيام المقبلة.

وتحدث رياض عن المسلسل، حيث يجسد دور وزير الدفاع، الذي كان له دور فعال في نجاح الدولة العثمانية، خلال مداخلة هاتفية للراديو 9090، ببرنامج “راديو سكوب” الذى تقدمه الإذاعية غدير حسان.

وقال رياض، إنه تلقى مكالمة من الدكتور المنتج محسن العلى، والمخرج محمد عزيزية، مؤكدًا أن” الورق مكتوب حلو جدًا”.

وأشار إلى أن “السلطان والشاه”، يتحدث عن الفترة التي تمر بها المنطقة العربية كلها، وهو مسلسل تاريخي عن الصراع السياسي بين الدولة العثمانية والفارسية، والمنطقة العربية هي من تدفع الثمن، فهو يمثل الوقت الحاضر، فالصراعات خارجية مؤثرة على منطقة العربية كلها.

وأضاف رياض – خلال المداخلة – أنه كان من المفترض أن يُعرض في رمضان الماضي، ولكن لإنه إنتاج ضخم إلا إنه تم تأجيل عرضه ليخرج بأفضل صورة في رمضان المقبل.

وتطرق رياض إلى الحديث عن المسرح، مؤكدًا أن هناك عرضين مسرحيين، يدرسهم الآن، على مسرح الدولة، وأحداثهم كوميدية اجتماعية، مشيرًا إلى أن الأولى هى “حفلة تنكارية”، البرتو مورافيا، والعرض الآخر من تأليف وليد يوسف، وإخراج مازن الغرباوي، والعرضين رائعين وأوراقهم جيدة جدًا.