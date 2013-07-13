صورة - زفاف شابي في حضور نجوم البرسا وشاكيرا

جيرونا (إسبانيا)، (إفي): عقد نجم كرة القدم الإسبانية وأيقونة فريق برشلونة تشافي هرنانديز قرانه اليوم على رفيقته العاطفية نوريا كونييرا في حفل زفاف أقيم بحديقة في مقاطعة جيرونا.

حضر الزفاف 180 مدعوا، وشهد تواجد عدد كبير من المنتمين للبرسا، وأقيمت المراسم أمام مبنى أثري عتيق يرجع تاريخه الى القرن الـ16.

واحتشد العشرات من محبي تشافي خارج مكان العرس في محاولة لاختلاس نظرة للنجوم الحاضرة.

وصل تشافي الحديقة برفقة والديه على متن سيارة سوداء فارهة من طارز مرسيدس.

وبعد وصول تشافي وأسرته، كان فيكتور فالديس ثاني الواصلين برفقة زوجته يولاندا كارمونا الحبلى في طفلهما الثالث.

وبالتبعية حضر الحفل سرجيو بوسكيتس، ولاعبي البرسا القدامى سانتي إزكيرو وأوليجر بريساس وجابي جارسيا وألبرت جوركيرا، ونجم أتلتيك بلباو السابق جوسيبا إتشيباريا، وطبيب برشلونة ريكارد برونا.

وكان آخر الحاضرين وصولا سيسك فابريجاس وليونيل ميسي وخافيير ماسكيرانو وبدرو رودريجز وجوردي ألبا وأندريس إنييستا، حيث وصلوا جميعا في سيارة واحدة، واستقبلتهم الجماهير بحفاوة بالغة.

ولم يتمكن زميلاه جيرارد بيكيه ورفيقته شاكيرا وكارليس بويول ورفيقته فانيسا لورينزو من حضور الحفل نظرا لسفرهما خارج إسبانيا.

كما لم يتمكن صديقه وغريمه قائد ريال مدريد إيكر كاسياس ورفيقته المذيعة ساره كاربونيرو لقضائهما عطلة في الخارج، وكذلك تغيب اعضاء الجهاز الفني للبرسا وأعضاء مجلس الإدارة.

وسيقضي تشافي وزوجته شهر العسل في جزر سيشل.