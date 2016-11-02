الرئاسة تبحث رؤى الشباب حول القضاء على الأمية بمشاركة 23 حزبًا

استضافت رئاسة الجمهورية، لقاء موسعا لمجموعة من الشباب في 23 حزبا سياسيا؛ لمناقشة المحددات والأطر السياسية لركائز العمل التطوعي، ودور الأحزاب والقوى السياسية في تعظيم دور المشاركة التفاعلية؛ لتعزيز نشر مفاهيم ثقافة العمل التطوعي بين الأوساط الجماهيرية والشعبية.

يأتي ذلك في إطار تواصل مؤسسة رئاسة الجمهورية مع شباب الأحزاب السياسية للتنسيق في وضع برامج لتفعيل قرارت وتوصيات المؤتمر الوطني الأول للشباب.

وتطرق اللقاء، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم الأربعاء، لعرض أفكار ورؤى الشباب حول تنظيم وتفعيل آليات العمل التطوعي للقضاء على الأمية كأولى قضايا الاهتمام وتحت شعار “مصر بلا أمية”.

وأوضحت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي – على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، أن الشباب الحاضرين اتفقوا على عقد سلسلة من ورش العمل لصياغة ورق عمل تشتمل خطط تنظيمية لآليات التنفيذ وتقديمها لمؤسسة الرئاسة، وذلك خلال 10 أيام.

أ ش أ