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تأجيل محاكمة سائق وكمسري أتوبيس مدينة نصر لـ 9 نوفمبر

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تأجيل محاكمة سائق وكمسري أتوبيس مدينة نصر لـ 9 نوفمبر تأجيل محاكمة سائق وكمسري أتوبيس مدينة نصر لـ 9 نوفمبر

تعبيرية

قررت محكمة جُنح أول مدينة نصر، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة سائق وكمسري أتوبيس حادث مدينة نصر، والذي أسفر عن مصرع 10 أشخاص لجلسة 9 نوفمبر.

وجاء قرار التاجيل، للإطلاع على المستندات، حسبما أفاد مراسلنا.

وصدر القرار برئاسة المستشار رامي عرايس، وسكرتارية أحمد أبو السعود.

وطالب عصام فؤاد، محامي بهيئة النقل العام – خلال الجلسة – باستلام الأتوبيس المتحفظ عليه من قِبل النيابة، لأنه مخصص للخدمة العامة، واستمرار حجزه يكلف الهيئة خسارة مالية جسيمة، مؤكدًا أنه مال عام يجب الحفاظ عليه.

وادعى المحامى صفوت خطاب، دفاع ورثة سائق الميكروباص مدنيًا بـ2001 جنيه، كتعويض مؤقت لحين الفصل في الشق الجنائي بحق المتهمين.

أسندت النيابة العامة، برئاسة المستشار أحمد لبيب، إلى الكمسر ي تهمة القتل والإصابة الخطأ، وإلى السائق تهمة “علم ولم يبلغ”، حيث أخفى قيام الكمسري بقيادة الأتوبيس وقت الحادث.

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