الصحة: افتتاح مشروعات لرفع كفاءة الخدمات الطبية بكفر الشيخ

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن أنه سوف يتم افتتاح بعض المشاريع الطبية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك خلال العيد القومى للمحافظة غدا الخميس، بحضور الدكتورة لميس المعداوى وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وأوضحت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أنه سيتم افتتاح مشاريع تتضمن رفع كفاءة وتطويرات بالمحافظة ضمن خطة الوزارة لتطوير المنظومة الصحية بجميع المحافظات، حيث سيتم رفع كفاءة قسم العناية المركزة بمستشفى مطوبس المركزي بسعة 7 أسرة للغسيل الكلوى بالعناية و5 أجهزة تنفس صناعى و20 حضانة و2 جهاز تنفس صناعي بتكلفة 3 ملايين جنيه، كما سيتم رفع كفاءة قسم العمليات والعناية المركزة بمستشفي دسوق العام ليصبح 27 سريرا و6 أجهزة تنفس صناعي و41 حضانة و5 أجهزة تنفس صناعي لقسم الاستقبال بتكلفة بلغت مليون جنيها.

وأضافت أنه من ضمن الافتتاحات إنشاء وحدة الكلي الصناعي بمستشفي الحامول المركزي بسعة 27 ماكينة بتكلفة بلغت 900 ألف جنيه، كما تم تطوير قسم الحروق بمستشفى كفر الشيخ العام وتجهيزة بـ30 سريرا بتكلفة 560 ألف جنيه، هذا بالإضافة إلى إنشاء مدرسة للتمريض بالزعفران بتكلفة مليون جنيه.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان أن هناك مشروعات أخرى سيتم افتتاحها بمحافظة كفر الشيخ نهاية العام الحالى ضمن خطة الوزارة لرفع كفاءة المنظومة الصحية بجميع المحافظات، حيث من المقرر إنشاء مركز القدم السكري بالحمراء بتكلفة مبدئيا 543 ألف، حيث جار إنهاء إجراءات التجهيزات الطبية به.

وأضاف “مجاهد” أنه من ضمن المشروعات تطوير وحدة الغسيل الكلوى “بابشان” حيث تم الاستلام الابتدائى وجار إنهاء إجرءات وحدة المعالجة بتكلفة 250 ألف جنيه، ومركز الغسيل الكلوي “بفوة” حيث بلغت نسبة تنفيذة لأكثر من 96% بتكلفة 2 مليون جنيه، كما من المقرر افتتاح مستشفى برج البرلس المركزي، حيث بلغت نسبة التنفيذ 93% بتكلفة بلغت 68 مليون جنيه.

وفى سياق آخر تم أمس الثلاثاء في محافظة كفر الشيخ إجراء مناورة تجريبية ضمن الخطة العامة لمواجهة الكوارث والسيول ‪ بمشاركة وزارة الصحة ومرفق الإسعاف.

‪ وأوضحت الدكتورة لميس المعداوى أنه تم عقد غرفة أزمات بمديرية الصحة ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات، حيث تم مضاعفة أعداد الأطقم الطبية والتأكيد على توافر جميع أدوية الطوارئ والمستلزمات وأكياس الدم والأمصال مع الجاهزية التامة لمرفق الإسعاف.

‪ وأشارت إلى أن فرق الانتشار السريع كانت على أتم الاستعداد إلى التحرك للتأكد من استعدادات القطاع الوقائي بالمحافظة للتعامل مع أحداث ما بعد السيول للتخلص الأمن من الحيوانات والطيور النافقة والتعامل مع المياه الراكدة وتواجد مراقبين صحيين بمعسكرات الإيواء.