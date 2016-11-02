تغيير طائرة «مصر للطيران» المتجهة إلى شرم الشيخ بسبب عطل فني

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، تأخر إقلاع طائرة مصر للطيران المتجهة إلى شرم الشيخ، وذلك بسبب عطل فني بالطائرة، ما ترتب عليه تغيير طراز الطائرة بعد تعذر إصلاح العطل .

وصرحت مصادر بالمطار – حسبما أفاد مراسلنا – بأنه أثناء إنهاء إجراءات رحلة مصر للطيران، والمتجهة إلى شرم الشيخ بموقع رقم ٣١٧ بالمهبط، فوجئ قائد الطائرة بوجود عطل فني يحول دون إقلاع الرحلة.

وأضافت المصادر، أن تم إنزال الركاب بصالة الترانزيت – على الفور – واستدعاء فريق فني لإصلاح العطل إلا أنه تعذر إصلاحه، وتم تغيير طراز الطائرة لتستأنف رحلتها .