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«الصحة»: إعدام 1320 لتر عصائر فاسدة وغلق مصنعين مخالفين بالدقهلية

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«الصحة»: إعدام 1320 لتر عصائر فاسدة وغلق مصنعين مخالفين بالدقهلية «الصحة»: إعدام 1320 لتر عصائر فاسدة وغلق مصنعين مخالفين بالدقهلية

الدكتور أحمد عماد الدين – وزير الصحة (أرشيفية)

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء،ربعاء عن إعدام ١٣٢٠ لتر عصائر للتغير في الخواص الطبيعية، وتحرير 4 محاضر جنح لعدم مطابقة الاشتراطات والشهادات الصحية، بالإضافة إلى غلق مصنعين، ومخزن للأغذية لعدم استخراخ التراخيص اللازمة بمحافظة الدقهلية .

جاء ذلك خلال حملة موسعة لمكتب مراقبة الاغذية بالادارة الصحية لمدينة المنصورة صباح امس على المصانع والاسواق والمحلات بقرية بدين بمدينة المنصورة .

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان صادر عن الوزارة اليوم، أن ضبط الأسواق ومراقبة الأغذية جزء لا يتجزأ من مهمتنا في الحفاظ على صحة المواطن المصري، وهذا ما نسعى له دائماً.

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