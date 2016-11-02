وزير الخارجية التركي يسخر من تهديدات العبادي: «سياسي ضعيف»

هاجم وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الأربعاء، رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، واصفا إياه بأنه “سياسى ضعيف”، ومقللا من أهمية تهديده بالتصدى “لأى اعتداء”.

وقال جاويش أوغلو- فى تصريحات صحفية نقلتها قناة “روسيا اليوم” الإخبارية – أن “تصريحات العبادى لا تعنى شيئا بالنسبة لأنقرة”.

وشدد وزير الخارجية التركي على أن تركيا ستواصل اتخاذ الإجراءات الرامية إلى حماية حدودها مع العراق وستزيد من وجودها العسكري هناك.

وجاءت تصريحات جاويش أوغلو فى الوقت الذى وصل فيه وزير الدفاع التركي فكري إيشيك إلى الحدود التركية العراقية، حيث تتمركز وحدات من القوات التركية مزودة بالدبابات.

وكان العبادى قد قال، أمس، أن “حكومته حريصة على علاقاتها الدبلوماسية مع تركيا، ونحن لا نريد مواجهة مع أنقرة، لكن إذا فرضت علينا فسيدفع الأتراك الثمن غاليا”.

ورأى رئيس الوزراء العراقي أن أى اجتياح تركي للعراق سيؤدى إلى تفكيك تركيا، مرحبا بأى وساطة بين البلدين، فى الوقت ذاته نفي وجود وساطة إيرانية.